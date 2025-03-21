Мужчина едва не съел полотенце в дорогом ресторане: как такое могло случиться

Курьезные ситуации сопровождают нашу жизнь, где бы мы ни были. Одной из таких историй поделился пользователь Reddit под ником InfiniteOutfield, который едва не съел полотенце в ресторане.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Мужчина признался, что странный инцидент произошел с ним в одном из дорогих ресторанов. После ужина ему подали странный предмет – свернутое горячее полотенце на тарелке. Сперва мужчина подумал, что это десерт. Это и не удивительно, ведь иногда десерты готовят настолько реалистичными, что их невозможно отличить от настоящих предметов. Посетитель заведения уже хотел попробовать полотенце на вкус, но в последний момент передумал.

Один пользователь сети таки объяснил, что это – традиционное японское полотенце осибори.

Они (полотенца – 24 Канал) теплые зимой и прохладные летом, иногда имеют легкий аромат. В более дешевых заведениях вместо них используют бумажные полотенца. Кстати, многие авиакомпании, особенно в Азии, раздают их пассажирам в бизнес-классе,

– написал он.

Справка. Осибори – это традиционное японское влажное полотенце, которое подают в ресторанах, кафе, или даже в поездах перед приемом пищи. Его используют для очистки рук и лица, что является важной частью японской культуры чистоты и этикета.



Полотенце, которое едва не съел мужчина / Фото Reddit

Реакция сети

Эта история насмешила пользователей форума. Вот, какие комментарии они оставляли:

"А ты пробовал его нарезать? Возможно, это торт".

"Ах, послеобеденное жевательное полотенце. Надеюсь, ты не обидел их, использовав его не по назначению?".

"Похоже на бурито с обморожением".

Ранее мы писали о британских супругах, которые придумали способ есть в ресторанах и не платить. Полиция задержала пару и суд уже избрал им меру пресечения.