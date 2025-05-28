Путешествия во времени таки существуют: на картине 1882 года заметили интересную деталь

Поклонники теорий заговора обнаружили интересную деталь на старинной картине XIX века. На ней изображен мужчина, который якобы держит в руках iPhone.

На картине был изображен шотландский поэт Роберт Бернс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Record.

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Что известно об уникальной картине

Картина называется "Помолвка Бернса и Хайленд Мэри". Ее примерно в 1882 году создали Р. Джози и Джеймс Арчер. Она стала настоящей интернет-сенсацией после того, как пользователи соцсетей заметили, что в руках Роберта Бернса передает любимой Мэри Кэмпбелл странный предмет, что фантастически похожий на современные смартфоны.



На картине 1882 года заметили интересную деталь / Фото HULTON ARCHIVE

Изображение вызвало целую волну шуток и фантазий на тему путешествий во времени. Некоторые пошутили, что шотландский поэт якобы имел доступ к будущим технологиям, и даже представил, что Мэри листает Instagram Роберта Бернса или он демонстрирует ей мемы.

Что об этом говорят специалисты

У искусствоведов есть другое объяснение: согласно старинной шотландской традиции, пара могла обменяться Библиями в знак помолвки у реки Эр 1786 года. Именно эти книги, вероятнее всего, и изображены на полотне.

Интересно! Люди часто увлекаются теориями заговора, потому что такие идеи удовлетворяют несколько глубинных психологических потребностей. Теории заговора дают простое, хоть и часто ложное, объяснение сложных событий. В мире, где много случайности и хаоса, они создают ощущение логики и порядка.

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