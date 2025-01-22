Житель села нашел на берегу "инопланетного монстра": как он выглядит

В Таиланде один из жителей деревни на побережье Сиамского залива обнаружил останки "инопланетного монстра". Сначала мужчина подумал, что это краб, но потом понял, что допустил ошибку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Thaiger.

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Мужчина рассказал, что в тот день ставил ловушку на крабов на побережье Сиамского залива. Вдруг он увидел разлагающееся существо,.

У него были длинные острые зубы. Испугался и сразу убежал! Никогда не видел ничего подобного,

– рассказал очевидец.

Позже селянин успокоился, вернулся к останкам и сфотографировал их, чтобы показать экспертам.



Инопланетного монстра нашли на побережье Таиланда / Фото KhaoSod

Местные жители сразу же выдвинули множество теорий относительно происхождения существа. Одни считают, что это какое-то мифическое создание, другие предполагают, что на снимке изображен инопланетянин.

Что это было на самом деле

Все точки над "і" расставили сотрудники департамента морских ресурсов. Они выяснили, что мужчина обнаружил на берегу останки малой косатки.

Найти их вблизи берега – большая удача. Это молодая особь длиной около 3,5 метра, но взрослые экземпляры могут достигать шести метров в длину. К сожалению, мы не смогли установить пол животного,

– объяснил биолог Раттанапорн Факфиан.

Специалист также предположил, что косатка оказалась в мангровом лесу из-за недавних сильных ветров и приливов.