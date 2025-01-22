Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Thaiger.

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Чоловік розповів, що того дня ставив пастку на крабів на узбережжі Сіамської затоки. Аж раптом він побачив істоту, що розкладалася.

У неї були довгі гострі зуби. Злякався і відразу втік! Ніколи не бачив нічого подібного,

– розповів очевидець.

Пізніше селянин заспокоївся, повернувся до решток і сфотографував їх, щоб показати експертам.



Інопланетного монстра знайшли на узбережжі Таїланду / Фото KhaoSod

Місцеві жителі одразу ж висунули безліч теорій щодо походження істоти. Одні вважають, що це якесь міфічне створіння, інші припускають, що на знімку зображений інопланетянин.

Що це було насправді

Всі крапки над "і" розставили співробітники департаменту морських ресурсів. Вони з'ясували, що чоловік виявив на березі рештки малої косатки.

Знайти їх поблизу берега – велика удача. Це молода особина завдовжки близько 3,5 метра, але дорослі екземпляри можуть досягати шести метрів у довжину. На жаль, ми не змогли встановити стать тварини,

– пояснив біолог Раттанапорн Факфіан.

Фахівець також припустив, що косатка опинилася у мангровому лісі через нещодавні сильні вітри й припливи.