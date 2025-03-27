Дети пожаловались няне на монстра под кроватью: кто там был на самом деле

Американка, которая работала няней, ухаживая за малышами, предотвратила возможное преступление. Все началось с того, что дети пожаловались на "монстра" под кроватью.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Инцидент произошел 26 марта, когда женщина из города Грейт-Бенд обратилась в полицию. Она рассказала, что обнаружила под кроватью ребенка мужчину, который спрятался, после того, как малыш пожаловался на "монстра". Между няней и неизвестным мужчиной вспыхнула ссора. Толкнув женщину, злоумышленник скрылся с места происшествия.

На следующий день во время поисков подозреваемого помощники шерифа заметили мужчину. Он попытался убежать, но его задержали после короткой погони. Злоумышленником был 27-летний Мартин Виллалобос-младший.



27-летний Мартин Виллалобос-младший / Фото Barton County Sheriff's Office

Какая судьба ждала мужчину

Правоохранители арестовали злоумышленника и поместили в тюрьму округа Бартон. Ему предъявили обвинения, в частности в:

похищении при отягчающих обстоятельствах,

создании угрозы для ребенка.

Суд установил залог в размере 500 тысяч долларов. Сейчас действует судебный охранный ордер, который запрещает ему приближаться к месту, где его нашла няня.

Ранее в немецком городке Бад-Кройцнах полиция расследовала подозрительное убийство. Но впоследствии выяснилось, что найденные части тела были лишь силиконовой куклой.