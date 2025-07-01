Бабки в хороводе поют "Тралалело Тралала": новый тренд разрывает тикток

В последнее время в тиктоке особенно популярными становятся видео с "итальянским брейнротом" – абсурдным трендом, покорившим сердца тысяч зрителей.

В 2025 году тикток захватила серия трендов со сгенерированными искусственным интеллектом животными с абсурдными, странными именами – например "Тралалело Тралала", "Бомбардиро Крокодило" или "Асасино Капучино". Впрочем, теперь соцсеть покорил новый тренд, о котором рассказывает 24 Канал: бабушки, что водят хороводы и распевают имена персонажей.

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Новые трендовые видео, также сгенерированные ИИ, изображают бабушек в народных костюмах, водят хороводы, танцуют и поют имена самых известных персонажей мемов "итальянского брейнрота" – "Тралалело Тралала", "Балерина Капучина" и "Шимпанзини Бананини".

Новые мемы захватывают тренды тиктока: смотрите видео

На вирусных роликах из тиктока сгенерированные бабушки исполняют популярные народные мелодии из разных стран, вот только вместо слов звучат мемы. Иногда кроме наиболее известных персонажей "брейнрота" появляются и более нишевые, например "Бр Бр Патапим" – смесь дерева и обезьяны Кахау.

Бабушки в народной одежде "разрывают" тренды соцсетей: смотрите видео

Новый тренд быстро набирает популярность: смотрите видео

Что такое "итальянский брейнрот"?

Итальянский брейнрот – это интернет-мем, возникший в начале 2025 года. В основном это абсурдные и ироничные картинки и видео, созданные генеративным искусственным интеллектом с псевдоитальянскими именами.

Феномен очень быстро распространился тиктоком и инстаграмом из-за сочетания гротескного вида, смешного звучания имен персонажей и вообще бессмысленного нарратива.

Термин "брейнрот" с английского дословно переводится как "гниение мозга" – и его используют для описания контента, что одновременно вызывает отторжение и желание смотреть дальше.