Кто такой "Шимпанзини Бананини" и откуда он взялся – читайте в материале 24 Канала.
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Что известно о "Шимпанзине Бананини"
Этот образ появился как часть итальянского интернет-тренда, известного как "brainrot". Это направление характеризуется намеренно нелепыми и сюрреалистическими видео, которые вызывают смех своей нелогичностью.
В видео "Шимпанзини Бананини" обычно изображают в образе мультяшного шимпанзе, который имеет тело банана. Видео с ним сопровождают забавные звуки, напоминающие итальянский язык.
Интересно! "Шимпанзини Бананини" является одним из персонажей, которые в последнее время активно вирусятся в сети. Среди них также: "Эспрессона Синьора", "Бомбардиро Голубино" и т.д.
Как выглядит "Шимпанзини Бананини": смотрите видео
Почему людям это нравится
Пользователи соцсетей в восторге от персонажей вроде "Шимпанзини Бананини" по нескольким причинам:
- Абсурдный юмор – это видео настолько нелепое, что становится смешным. Люди часто смеются с того, что выходит за пределы логики или ожиданий.
- Визуальная простота – мультяшный стиль и гротескное поведение шимпанзе легко воспринимаются, не требуют усилий для понимания, и подходят для короткого формата тиктока.
- Ностальгия по "детскому" мышлению – персонаж похож на что-то, что могло бы быть в детском мультфильме, но со взрослым, абсурдным контекстом.