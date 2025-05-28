Кто такой "Шимпанзини Бананини" и откуда он взялся – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о "Шимпанзине Бананини"

Этот образ появился как часть итальянского интернет-тренда, известного как "brainrot". Это направление характеризуется намеренно нелепыми и сюрреалистическими видео, которые вызывают смех своей нелогичностью.

В видео "Шимпанзини Бананини" обычно изображают в образе мультяшного шимпанзе, который имеет тело банана. Видео с ним сопровождают забавные звуки, напоминающие итальянский язык.

Интересно! "Шимпанзини Бананини" является одним из персонажей, которые в последнее время активно вирусятся в сети. Среди них также: "Эспрессона Синьора", "Бомбардиро Голубино" и т.д.

Как выглядит "Шимпанзини Бананини": смотрите видео

Почему людям это нравится

Пользователи соцсетей в восторге от персонажей вроде "Шимпанзини Бананини" по нескольким причинам: