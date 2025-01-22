"Все миллениалы дуреют от этой прикормки": откуда взялась эта вирусная фраза и что она означает

В последнее время в соцсетях начала набирать популярность фраза "Все милениалы дуреют от этой прикормки". Она активно распространяется в мемах, видео и комментариях на различных платформах.

24 Канал расскажет, откуда взялась эта фраза и что она означает.

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Эту фразу уже давно использовал один из ютуб-каналов о рыбалке. Он регулярно публиковал видео с заголовками "Рыба дуреет от этой прикормки", "Карп дуреет от этой прикормки" и тому подобное.

Справка. В рыбалке прикормка – это специальная смесь, которую используют рыбаки для привлечения рыбы к месту ловли. Прикормка обычно состоит из пищевых компонентов (например, круп, хлеба, ароматизаторов), которые привлекают рыбу своим запахом и видом. Ее забрасывают в воду перед или во время рыбалки.

Однако в 2024 – 2025 году эта фраза стала мемом и вышла на новый уровень. Люди делятся фотографиями того, что им нравится и говорят, что "дуреют от этой прикормки".

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