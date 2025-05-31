Может стоить целое состояние: пара нашла кое-что интересное под сиденьем старого авто

Семейная пара занималась реставрацией раритетного авто Riley 1954 года и неожиданно для себя обнаружила неожиданную находку. Это может изменить их жизнь, ведь находка может стоить целое состояние.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @shaz_keepingitsimple.

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Что обнаружила пара в авто

Шэрон Тепсон и ее муж рассказали, что авто более 20 лет стояло в гараже. Но однажды они решили вдохнуть в него новую жизнь. И вдруг под одним из снятых бордовых кожаных сидений они обнаружили позолоченные наручные часы, которые могут оказаться настоящими Rolex.

Интересно! Часы Rolex – это символ роскоши, точности и статуса. Это одна из самых известных и престижных швейцарских часовых марок в мире. Новые модели могут стоить от 6 000 до более 75 000 тысяч долларов. А редкие или коллекционные – могут стоить сотни тысяч или миллионы долларов.

В своем видео женщина показала находку, демонстрируя фото до и после реставрации автомобиля.

Мы не уверены, настоящие ли они, но выглядят довольно старыми и позолоченными,

– рассказала она.

Пара нашла кое-что интересное под сиденьем старого авто: смотрите видео

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей были поражены необычной находкой и поспешили поделиться своими теориями.

Один из комментаторов отметил, что Rolex действительно выпускал кварцевые часы с 1970-х до 2001 года под названием Oysterquartz.

А другой добавил, что если часы настоящие, то они могут принадлежать к редкой коллекции, из которой было выпущено менее 25 000 экземпляров.

Однако некоторые остались скептическими, ведь задняя крышка была "не та", и на циферблате отсутствует характерная надпись "Geneve". Определить подлинность можно только у профессионального часовщика или оценщика.

Ранее другая американка неожиданно для себя нашла на стоянке кофейни Starbucks старое кольцо. Говорится о древней реликвии, которая датируется 1938 годом.