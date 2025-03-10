"Путают даже родные": женщина с редким именем рассказала о трудностях своей жизни

Редкие имена – это гарантия того, что ваш ребенок будет единственным в классе или группе в универе. У него не будет тезки ни на работе, ни вне ее. Однако есть значительный недостаток, о котором почти никто никогда не замыливается – это имя всегда будут путать.

Именно так произошло с британской журналисткой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Какое имя имеет женщина

Журналистку зовут Ариана Согбари-Шираз. И ее имя постоянно путают и могут правильно произнести и написать ни незнакомцы, ни даже члены ее семьи.

Интересно! Женщина говорит, что ее первая часть фамилии Согбари имеет персидское происхождение от имени героя мифологии Согбара, а вторую часть – Шираз взял ее прадедушка, выходец из этого региона Ирана. Она добавляет, что ее имя "Ариана" имеет французское происхождение, которое отсылает к имени мифологической царевны Ариадны.

Я часто смеюсь над тем, когда говорю людям, что у меня фамилия Шираз. И некоторые спрашивают: "Это типа такое вино?". На что отвечаю – что-то типа того,

– отметила женщина.

Как ошибочно называют женщину

Она отметила, что часто ее ошибочно называют "Марианой", а фамилия Согбари – как "Шогбари" или "Шугбари". В то же время журналистка говорит, что такие конфузы случаются настолько часто, что она "просто перестала считать их количество".



Имя женщины на стаканчиках в кафе точно пишут неправильно / Фото Unsplash

"Несмотря на это, я уже давно полюбила свою уникальную фамилию, хотя ее трудно произносить каждый раз для других. Что касается моего имени, то я люблю его. Однако меня разочаровывает, что магниты на холодильник с моим именем пока практически невозможно найти", – иронично отметила она.

Заметим, что в Украине также есть множество интересных и необычных имен для девушек. Многие древние украинские имена были забыты не только из-за течения времени и новой моды, но и из-за навязанного стереотипа "сельской" неполноценной культуры. Но они звучат не менее красиво и интересно, чем заимствованные из зарубежных сериалов. В частности: Текля, Фразина, Харитина, Маина, Мартка.