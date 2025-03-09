Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ViralHog.
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Что произошло на фестивале
Курьезное поведение собаки сняли 2 марта во время фестиваля традиционной музыки. Исполнители из группы Legendarios Morochucos comparsa шли по площади со своим номером и заметили собаку на своем пути.
Четвероногий лег прямо на площади вверх лапами, крепко спав в забавной позе. Это вызвало бурную реакцию у зрителей. Несмотря на курьезность ситуации, исполнители профессионально продолжили исполнять свою партию.
Что произошло на фестивале: смотрите видео
Что об этом говорят владельцы собаки
Владельцы собаки иронично написали, что четвероногий репетировал эту позу "более месяца" до начала фестиваля, а во время выступления "показывал свою усталость и притворялся спящим". Они отметили, что любимец "отражал всю свою любовь ко сну" и не вставал несмотря на толпу музыкантов и людей на площади.
Такое поведение собаки вызвало настоящий фурор в сети:
- Одни писали, что "собака просто хотела спать", другие указывали его позу как реакцию на игру музыкантов.
- Другой пользователь был убежден, что пес в своей позе показывал, что бывает с людьми, которые "просыпаются от такой музыки, когда хочется спать".