Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ViralHog.

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Что произошло на фестивале

Курьезное поведение собаки сняли 2 марта во время фестиваля традиционной музыки. Исполнители из группы Legendarios Morochucos comparsa шли по площади со своим номером и заметили собаку на своем пути.

Четвероногий лег прямо на площади вверх лапами, крепко спав в забавной позе. Это вызвало бурную реакцию у зрителей. Несмотря на курьезность ситуации, исполнители профессионально продолжили исполнять свою партию.

Что произошло на фестивале: смотрите видео

Что об этом говорят владельцы собаки

Владельцы собаки иронично написали, что четвероногий репетировал эту позу "более месяца" до начала фестиваля, а во время выступления "показывал свою усталость и притворялся спящим". Они отметили, что любимец "отражал всю свою любовь ко сну" и не вставал несмотря на толпу музыкантов и людей на площади.

Такое поведение собаки вызвало настоящий фурор в сети: