Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ViralHog.

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Що сталося на фестивалі

Курйозну поведінку собаки зафільмували 2 березня під час фестивалю традиційної музики. Виконавці з гурту Legendarios Morochucos comparsa йшли площею зі своїм номером і помітили собаку на своєму шляху.

Чотирилапий ліг прямо на площі догори лапами, міцно спавши в кумедній позі. Це викликало бурхливу реакцію у глядачів. Попри курйозність ситуації, виконавці професійно продовжили виконувати свою партію.

Що відбулося на фестивалі: дивіться відео

Що про це кажуть власники собаки

Власники собаки іронічно написали, що чотирилапий репетирував цю позу "понад місяць" до початку фестивалю, а під час виступу "показував свою втомленість та прикидався сплячим". Вони зазначили, що улюбленець "відображав всю свою любов до сну" і не вставав попри натовп музикантів і людей на площі.

Така поведінка собаки спричинила справжній фурор у мережі: