Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ViralHog.
Дивіться також Чоловік сфотографувався з акулою, яка прикидалася мертвою: що було далі
Що сталося на фестивалі
Курйозну поведінку собаки зафільмували 2 березня під час фестивалю традиційної музики. Виконавці з гурту Legendarios Morochucos comparsa йшли площею зі своїм номером і помітили собаку на своєму шляху.
Чотирилапий ліг прямо на площі догори лапами, міцно спавши в кумедній позі. Це викликало бурхливу реакцію у глядачів. Попри курйозність ситуації, виконавці професійно продовжили виконувати свою партію.
Що відбулося на фестивалі: дивіться відео
Що про це кажуть власники собаки
Власники собаки іронічно написали, що чотирилапий репетирував цю позу "понад місяць" до початку фестивалю, а під час виступу "показував свою втомленість та прикидався сплячим". Вони зазначили, що улюбленець "відображав всю свою любов до сну" і не вставав попри натовп музикантів і людей на площі.
Така поведінка собаки спричинила справжній фурор у мережі:
- Одні писали, що "собака просто хотів спати", другі вказували його позу як реакцію на гру музикантів.
- Інший користувач був переконаний, що пес у своїй позі показував, що буває з людьми, які "прокидаються від такої музики, коли хочеться спати".