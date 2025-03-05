Заметим также, что часть имен, распространенных в Украине, со временем были или забытыми, или их просто заменили. 24 Канал со ссылкой на тикток @sydorenko91 расскажет вам о древних именах, которые есть только в украинском языке.

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Какие имена мы забыли

Конечно, времена меняются и у нас появляются другие имена, заимствованные у других народов, даже в их звучании. Действительно, законодательство позволяет записать имя ребенка в той форме, в которой желают родители. Поэтому можем встретить украинцев с именами Алиша, Наоми, Амур или Вилли.

Однако приятной тенденцией последних лет стало возрождение древних украинских имен – как мужских, так и женских.

А как же называли украинцы своих детей в XIX – начале ХХ века, мы можем проследить на примере метрических книг или литературных произведений. Большинство из них имеют праславянское происхождение и похожие встречаются у других славянских народов.

Даже если имена имели греческое, латинское или библейское происхождение, в украинском языке они приобрели свое звучание.

Красивые украинские женские имена

Как же называли украинок? Вот подборка женских имен, о которых мы уже забыли:

Текля,

Фразина,

Харитина,

Маїна,

Мартка,

Афія,

Фросина,

Лукина,

Орислава,

Юстина,

Тереса,

Минодора,

Ясенія.

Забытые имена украинок: смотрите видео

Красивые украинские мужские имена

Есть ряд мужских имен, которыми называли украинцев, вспомним и их:

Верен,

Демко,

Евсей,

Ждан,

Калений,

Калістрат,

Капітон,

Корній,

Марко,

Митрофан,

Мусій,

Наум,

Харитон,

Тодир,

Улас,

Ярема

Мужские имена украинцев: смотрите видео

Решились бы назвать своего ребенка каким-то из имен?

Да, может показаться, что имена звучат странно и необычно, но страннее ли чем заимствованные из сериалов или западного шоубиза?

Радует, что в 2024 году "вернулись" имена Лаврин, Левко, Алексей, Яким и Леля, Лукирия, Марфа, Дзвина, Дзвенислава, Орияна, Рута. Новая мода или возвращение забытого – неважно, главное, что возрождаем свое – украинское!

Не проигнорируйте видео, посмотрите, как на старых фотографиях выглядели украинцы – здесь речь о выразительном взгляде, чертах лица, гордой осанке и одежде – традиционной украинской одежде. И о том, что украинцы собой гордятся, а мы имеем чем!