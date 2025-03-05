Зауважимо також, що частина імен, поширених в Україні, з часом були або забутими, або їх просто замінили. 24 Канал з посиланням на тікток @sydorenko91 розповість вам про давні імена, які є лише в українській мові.

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Які імена ми забули

Звісно, часи змінюються й у нас з'являються інші імена, запозичені в інших народів, навіть у їхньому звучанні. Направду, законодавство дозволяє записати ім'я дитини у тій формі, у якій бажають батьки. А тому можемо зустріти українців з іменами Аліша, Наомі, Амур чи Віллі.

Однак приємною тенденцією останніх років стало відродження прадавніх українських імен – як чоловічих, так і жіночих.

А як же називали українці своїх дітей у ХІХ – на початку ХХ століття, ми можемо простежити на прикладі метричних книг чи літературних творів. Більшість з них мають праслов'янське походження та схожі зустрічаються в інших слов'янських народів.

Навіть якщо імена мали грецьке, латинське чи біблійне походження, в українській мові вони набули свого звучання.

Красиві українські жіночі імена

Як же називали українок? Ось добірка жіночих імен, про які ми уже забули:

Текля,

Фразина,

Харитина,

Маїна,

Мартка,

Афія,

Фросина,

Лукина,

Орислава,

Юстина,

Тереса,

Минодора,

Ясенія.

Забуті імена українок: дивіться відео

Красиві українські чоловічі імена

Є низка чоловічих імен, якими називали українців, згадаємо і їх:

Верен,

Демко,

Євсій,

Ждан,

Каленій,

Калістрат,

Капітон,

Корній,

Марко,

Митрофан,

Мусій,

Наум,

Харитон,

Тодир,

Улас,

Ярема

Чоловічі імена українців: дивіться відео

Наважилися б назвати свою дитину котримось з імен?

Так, може здатися, що імена звучать дивно і незвично, та чи дивніше ніж запозичені з серіалів чи західного шоубізу?

Тішить, що у 2024 році "повернулися" імена Лаврін, Левко, Олекса, Яким та Леля, Лукирія, Марфа, Дзвіна, Дзвенислава, Оріяна, Рута. Нова мода чи повернення забутого – неважливо, головне, що відроджуємо своє – українське!

Не проігноруйте відео, подивіться, як на старих світлинах виглядали українці – тут мова про виразний погляд, риси обличчя, горду поставу і одяг – традиційний українській одяг. І про те, що українці собою пишаються, а ми маємо чим!