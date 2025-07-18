"Во всем виноваты планеты": в соцсетях завирусились мемы и шутки о ретроградном Меркурии

Украинцы хорошо знают, что если что-то в жизни идет не так, то просто надо посмотреть в календарь. Возможно, сейчас просто ретроградный Меркурий! И тогда все проблемы и странное поведение других людей имеют логическое объяснение – это все планеты.

Как соцсети реагируют на период ретроградного Меркурия – читайте в материале 24 Канала.

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Что происходит с Меркурием и почему это всех веселит?

Ретроградный Меркурий считается сложным периодом в астрологии считается сложным периодом в астрологии из-за своего влияния на интеллектуальную и коммуникативную сферы, вызывая задержки и недоразумения.

В 2025 году ретроградный Меркурий будет продолжаться трижды. Астрологи предостерегают: в это время не стоит подписывать важные документы, начинать новые дела или планировать дальние путешествия. Однако для многих украинцев это скорее информационный повод для юмора, чем настоящая тревога.

Периоды ретроградного Меркурия в 2025 году:

14 марта – 7 апреля в знаке Овна. Этот период может влиять на импульсивность, коммуникацию и конфликты.

9 июля – 3 августа в знаках Льва и Рака. Ожидаются эмоциональные колебания, недоразумения в отношениях и задержки в поездках.

1 ноября – 21 ноября в знаке Скорпиона. Может влиять на внутреннее состояние, ревность, секреты и финансы.

Как украинцы шутят о ретроградном Меркурии?

Порезался листком бумаги? Это все Меркурий!

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Меркурий уже остановился и скоро будет ретроградить, сегодня мне начали писать бывшие ухажеры, девушки, ожидайте новостей из прошлого в течение следующих трех недель.

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Мой кофе упал на ноутбук – ретроградный Меркурий, прекрати!

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Я не сварливый – это просто астрологическая турбулентность.

Какие мемы про ретроградный Меркурий популярны?

Соцсети взорвались картинками с изображением планеты в драматических позах и фейковыми письмами от Меркурия с извинениями за испорченные дни. А пользователи тиктока и инстаграма создают короткие юмористические видео о своих "неудачах" во время ретрограда.

Украинцы шутят о ретроградном Меркурии: смотрите видео

Теперь во всем можно обвинять Меркурий: смотрите видео



Не время сдаваться / Фото из сети

Что ретроградный Меркурий делает с людьми Меркурий делает с людьми: смотрите видео

Все только начинается: смотрите видео

Когда это все закончится?

Астрологи говорят, что ближайший период ретроградного Меркурия завершится в конце августа. Но учитывая юмор в сети, кажется, что украинцы уже давно нашли, как его "пережить" – с иронией, кофе и мемами.