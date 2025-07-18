Як соцмережі реагують на період ретроградного Меркурія – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Що відбувається з Меркурієм і чому це всіх веселить?
Ретроградний Меркурій вважається складним періодом в астрології через свій вплив на інтелектуальну та комунікативну сфери, викликаючи затримки та непорозуміння.
У 2025 році ретроградний Меркурій триватиме тричі. Астрологи застерігають: у цей час не варто підписувати важливі документи, починати нові справи або планувати далекі подорожі. Проте для багатьох українців це радше інформаційний привід для гумору, ніж справжня тривога.
Періоди ретроградного Меркурія у 2025 році:
- 14 березня – 7 квітня у знаку Овна. Цей період може впливати на імпульсивність, комунікацію та конфлікти.
- 9 липня – 3 серпня у знаках Лева та Рака. Очікуються емоційні коливання, непорозуміння у стосунках і затримки в поїздках.
- 1 листопада – 21 листопада у знаку Скорпіона. Може впливати на внутрішній стан, ревнощі, секрети й фінанси.
Як українці жартують про ретроградний Меркурій?
Порізався листком паперу? Це все Меркурій!
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Меркурій вже зупинився і скоро буде ретроградити, сьогодні мені почали писати колишні залицяльники, дівчата, очікуйте новин з минулого протягом наступних трьох тижнів.
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Моя кава впала на ноутбук – ретроградний Меркурій, припини!
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Я не сварливий – це просто астрологічна турбулентність.
Які меми про ретроградний Меркурій популярні?
Соцмережі вибухнули картинками з зображенням планети у драматичних позах і фейковими листами від Меркурія з вибаченнями за зіпсовані дні. А користувачі тіктоку та інстаграму створюють короткі гумористичні відео про свої "невдачі" під час ретрограду.
Українці жартують про ретроградний Меркурій: дивіться відео
Тепер у всьому можна звинувачувати Меркурій: дивіться відео
Не час здаватися / Фото з мережі
Що ретроградний Меркурій робить з людьми: дивіться відео
Все тільки починається: дивіться відео
Коли це все закінчиться?
Астрологи кажуть, що найближчий період ретроградного Меркурія завершиться наприкінці серпня. Але з огляду на гумор у мережі, здається, що українці вже давно знайшли, як його "пережити" – з іронією, кавою й мемами.