Як соцмережі реагують на період ретроградного Меркурія – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відбувається з Меркурієм і чому це всіх веселить?

Ретроградний Меркурій вважається складним періодом в астрології через свій вплив на інтелектуальну та комунікативну сфери, викликаючи затримки та непорозуміння.

У 2025 році ретроградний Меркурій триватиме тричі. Астрологи застерігають: у цей час не варто підписувати важливі документи, починати нові справи або планувати далекі подорожі. Проте для багатьох українців це радше інформаційний привід для гумору, ніж справжня тривога.

Періоди ретроградного Меркурія у 2025 році:

14 березня – 7 квітня у знаку Овна. Цей період може впливати на імпульсивність, комунікацію та конфлікти.

9 липня – 3 серпня у знаках Лева та Рака. Очікуються емоційні коливання, непорозуміння у стосунках і затримки в поїздках.

1 листопада – 21 листопада у знаку Скорпіона. Може впливати на внутрішній стан, ревнощі, секрети й фінанси.

Як українці жартують про ретроградний Меркурій?

Порізався листком паперу? Це все Меркурій!

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Меркурій вже зупинився і скоро буде ретроградити, сьогодні мені почали писати колишні залицяльники, дівчата, очікуйте новин з минулого протягом наступних трьох тижнів.

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Моя кава впала на ноутбук – ретроградний Меркурій, припини!

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Я не сварливий – це просто астрологічна турбулентність.

Які меми про ретроградний Меркурій популярні?

Соцмережі вибухнули картинками з зображенням планети у драматичних позах і фейковими листами від Меркурія з вибаченнями за зіпсовані дні. А користувачі тіктоку та інстаграму створюють короткі гумористичні відео про свої "невдачі" під час ретрограду.

Українці жартують про ретроградний Меркурій: дивіться відео

Тепер у всьому можна звинувачувати Меркурій: дивіться відео



Не час здаватися / Фото з мережі

Що ретроградний Меркурій робить з людьми: дивіться відео

Все тільки починається: дивіться відео

Коли це все закінчиться?

Астрологи кажуть, що найближчий період ретроградного Меркурія завершиться наприкінці серпня. Але з огляду на гумор у мережі, здається, що українці вже давно знайшли, як його "пережити" – з іронією, кавою й мемами.