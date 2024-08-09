Терези, Скорпіон і Риби, зараз найкращий час для того, щоб діяти, пише LifeStyle24.
Зверніть увагу Тривога та образи: 3 знаки зодіаку, які цими вихідними зіткнуться з проблемами
Терези
У представників цього знаку зодіаку давно відчувається фінансовий тиск і потреба в додаткових доходах. Терезам потрібно приділити багато часу для пошуку вигідної вакансії, а фінансовий успіх залежатиме від прагматичності та економії. Головне – не боятись змін і продовжувати розвиватись в улюбленій справі.
Гороскоп для Терезів
Скорпіон
Ретроградний Меркурій може спричинити тотальне бажання шукати нову роботу. Негаразди з колегами по робочому цеху, незгода з рішенням керівництва і безперспективність кар'єрного росту – усі ці та інші причини мають чималий вплив на рішення щодо звільнення.
Астрологи певні, що зміна місця праці піде на користь як емоційному стану, так і фінансовій перспективі.
Гороскоп для Скорпіонів
Риби
Зірки рекомендують у серпні активно шукати нові можливості для заробітку. Зараз гарний час для розширення професійних обов'язків або спробувати себе в чомусь новому, що принесе не тільки додатковий дохід, а й розширить кругозір.
Подальший розвиток залежатиме тільки від ваших рішень.
Гороскоп для Риб