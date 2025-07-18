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Що таке ретроградний Меркурій?

Ретроградним називають період, коли із Землі здається, що планета Меркурій рухається у зворотному напрямку.

Однак насправді це лише оптична ілюзія, спричинена різницею у швидкості руху Землі та Меркурія.

В астрології цей період вважають особливим, адже Меркурій пов’язують із інтелектом, думками, мовленням, письмом, контактами, переговорами, паперами, документами, інформацією, навчанням, поїздками, родинними зв’язками та торгівлею.

Період ретроградного Меркурія в астрології вважається особливим / Фото Unsplash

Саме тому ретроградний рух планети, за переконаннями астрологів, впливає на всі ці сфери, викликаючи затримки, непорозуміння та збої.

Під час ретроградного Меркурія люди можуть ставати більш замкнутими, шукати усамітнення, рідше спілкуватися, частіше писати, ніж говорити. Розсіяність і забудькуватість стають звичними, а вже розпочаті справи часто зависають у повітрі. Завершити розпочате в цей час буває складно з причин, що не залежать від нас. Навіть зроблені в цей висновки можуть потребувати повторного переосмислення.

Чому ретроградного Меркурія бояться?

У період ретроградного Меркурія все, чим він "опікується", починає працювати нестабільно. За словами астрологів цей час вносить смуту у документи, угоди, переговори, в техніку і машини, та взагалі в будь-які справи ділової людини.

Можуть змінюватися домовленості, переноситися дедлайни, а також часто зростають проблеми при оформленні документів⁠. Крім того, стає більше проблеми із засобами зв’язку, транспортом і побутовою технікою. Також частіше, ніж зазвичай, виникають затримки вильотів в аеропортах⁠.

Ретроградний Меркурій може негативно впливти на хід подій / Фото Pexels

Не найкращим чином ретроградний Меркурій також впливає на поведінку людей, люди в цей період можуть ставати більш дратівливими, конфліктними або відстороненими. Ба більше, іноді навіть домашні улюбленці починають поводитися неспокійно.

Чи є наукові підтвердження впливу ретроградного Меркурія?

Варто зазначити, що ретроградний рух періодично демонструють усі планети Сонячної системи. Однак саме Меркурій, за словами астрологів, традиційно стає головним "винуватцем" усіх негараздів. Така вибірковість має історичне підґрунтя, адже з давніх часів Меркурій асоціювався з всілякими проблемами.

Проте наукових доказів впливу ретроградного Меркурія на життя людей не існує. Багато досліджень, присвячених астрології, не знайшли жодного зв’язку між розташуванням планет і подіями на Землі.