Пролежал на дне более 100 лет: рыбак случайно нашел затопленный корабль

Рыбак случайным образом нашел затонувший буксирный корабль, построенный в 1881 году. Эту находку он обнаружил в водах озера Мичиган неподалеку от американского города Манитовока.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Говорится о корабле JC Ames, который намеренно затопили в 1923 году. Судно пролежало под водой более века и стало важной археологической находкой, которую и обнаружил рыбак Кристофер Тусс.

Все произошло в один туманный день, когда он отправился ловить рыбу недалеко от Манитовока. На глубине 2,7 метра под поверхностью воды он заметил очертания деревянного корпуса и сообщил о находке властям.

Что известно о найденном судне

Как рассказала морской археолог Тамара Томсен из Исторического общества Висконсина, судно, служившее в лесоторговле, было одним из крупнейших и мощнейших буксиров своего времени. Его стоимость во время строительства составляла почти 50 000 долларов, что в то время было солидной суммой.

Рыбак случайно нашел корабль, затопленный более 100 лет назад: смотрите видео

После повреждений и многочисленных перепродаж, JC Ames разобрали, лишили двигателя и котла, подожгли и затопили за пределами гавани Манитовока, так как это тогда практиковалось.

Подобные открытия всегда захватывают, ведь они позволяют затерянной истории вновь всплыть на поверхность,

– сказала Томсен.

После повреждений и многочисленных перепродаж, JC Ames был разобран, лишен двигателя и котла, подожжен и затоплен за пределами гавани Манитовока.

Интересно! Это уже не первая ценная находка, которую обнаружили в озере Мэдисон. В мае прошлого года специалисты нашли 11 древних каноэ, одно из которых датируется 2500 годом до нашей эры, а позже – еще один буксир, "Джон Эвенсон", построенный в 1884 году.

Ранее камера на дне Марианской впадины обнаружила стеклянную бутылку из-под пива на глубине более 10 900 метров. Находка призывает к лучшему отношению к океану и окружающей среде.