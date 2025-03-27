Рыбак стал звездой соцсетей, выловив необычный улов: пришлось обращаться в полицию

Мужчина, который решил порыбачить, неожиданно для себя поймал необычный улов. Со своей находкой он обратился в полицию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Что нашел мужчина

Рыбак описал свой опыт на популярном форуме Reddit. Он признался, что однажды просто пошел на рыбалку, где выловил пистолет.

История заинтересовала пользователей не только своей неожиданностью, но и тем, как автор поступил с находкой. В комментариях он объяснил, что после того, как вытащил оружие, отвез его в полицейский участок. Однако вскоре получил неожиданный звонок от правоохранителей – ему предложили забрать пистолет обратно.



Что нашел мужчина / Фото Reddit

Именно такая реакция полицейских и вызвала волну обсуждения: от ироничных комментариев до удивления тем, что полиция не стала удерживать находку как доказательство. Вот, какие комментарии оставляли люди:

"Какую приманку ты использовал?",

"Копы: мы не хотим с этим иметь дело",

"Лучше, чем ходить на охоту и ловить рыбу",

"У меня такое ощущение, что есть 100% вероятность, что эту вещь использовали в преступлении".

Ранее мы писали о профессиональном рыбаке из США Арте Вестоне, который поймал самую большую щуку подвида мускус, установив мировой рекорд.