Самый старший в мире пингвин отпраздновал день рождения: милые фото именинника

В Британии свой 37-й день рождения отпраздновала самка пингвина Спнеб. Она считается самой старой в мире.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Star.

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Радостное событие отпраздновали в зоопарке Paradise Park в Гейли. В этом зоопарке именинница живет с 1988 года. В ее особый день парк подарил Спнеб торт из замороженной рыбы и льда.

По словам смотрителей зоопарка, этот пингвин является старейшей представительницей своего вида на планете и "удивительная для своего возраста".

Справка. В целом продолжительность жизни этого вида пингвинов составляет от 10 до 15 лет.



Самка пингвина Спнеб отпраздновала 37-й день рождения / Фото Paradise Park

Одна из смотрительниц зоопарка Бекки Уэйт отметила, что Спнеб до сих пор имеет хороший аппетит.

Несмотря на ее немолодой возраст, она чувствует себя очень хорошо. У нас есть колония из 24 пингвинов Гумбольдта, среди которых двое птенцов. Спнеб любит наблюдать за молодыми птенцами, подглядывает за ними из своей будки. Ее любимым напарником является один из старших самцов,

– отметила Бекки Вейт.

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