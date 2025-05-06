Более половины села Серники на Ривненщине носят одинаковую фамилию: являются ли они родственниками

В селе Серники в Ровенской области живут более 2 600 человек. И 1 633 из них имеют одинаковую фамилию.

Кроме того, к этой половине принадлежит староста села. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Местные различают друг друга по кличкам

Более половины жителей села Серники носят фамилию Полюхович.

Село Серники на карте:

Местный житель Федор Полюхович рассказал, что его родители имели одинаковую фамилию, но при этом не были родственниками.

У меня и отец из Полюховичей, и мать из Полюховичей. Мама и папа из этого села, но не родственники. Они, если и родственники, то где-то может в 10 поколении. Люди друг друга различают по-уличному, кличка есть. Я служил на флоте, то меня зовут Моряк,

– сказал мужчина.

Староста села Андрей Полюхович это подтвердил.

Я, например, ходил в школу, и у нас "Полюхович Иван Иванович" – в одном классе было трое мужчин. Их называла учительница Иван Первый, Иван Второй, Иван Третий. То есть, как царей,

– рассказал староста села.

Он также рассказал, что людей с такой фамилией в селе становится меньше. В 2025 году он зарегистрировал только двух новорожденных Полюховичей, и еще четырех детей, которые имеют другие фамилии