Более половины села Серники на Ривненщине носят одинаковую фамилию: являются ли они родственниками
В селе Серники в Ровенской области живут более 2 600 человек. И 1 633 из них имеют одинаковую фамилию.
Кроме того, к этой половине принадлежит староста села. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Местные различают друг друга по кличкам
Более половины жителей села Серники носят фамилию Полюхович.
Село Серники на карте:
Местный житель Федор Полюхович рассказал, что его родители имели одинаковую фамилию, но при этом не были родственниками.
У меня и отец из Полюховичей, и мать из Полюховичей. Мама и папа из этого села, но не родственники. Они, если и родственники, то где-то может в 10 поколении. Люди друг друга различают по-уличному, кличка есть. Я служил на флоте, то меня зовут Моряк,
– сказал мужчина.
Староста села Андрей Полюхович это подтвердил.
Я, например, ходил в школу, и у нас "Полюхович Иван Иванович" – в одном классе было трое мужчин. Их называла учительница Иван Первый, Иван Второй, Иван Третий. То есть, как царей,
– рассказал староста села.
Он также рассказал, что людей с такой фамилией в селе становится меньше. В 2025 году он зарегистрировал только двух новорожденных Полюховичей, и еще четырех детей, которые имеют другие фамилии