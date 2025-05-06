Крім того, до цієї половини належить староста села. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Місцеві розрізняють одне одного за кличками

Більш ніж половина жителів села Серники носять прізвище Полюхович.

Село Серники на карті:

Місцевий житель Федір Полюхович розповів, що його батьки мали однакове прізвище, але при цьому не були родичами.

В мене і батько з Полюховичів, і мати з Полюховичів. Мама і тато з цього села, але не родичі. Вони, якщо і родичі, то десь може у 10 поколінні. Люди один одного розрізняють по-вуличному, кличка є. Я служив на флоті, то мене звуть Моряк,

– сказав чоловік.

Староста села Андрій Полюхович це підтвердив.

Я, наприклад, ходив у школу, і в нас "Полюхович Іван Іванович" – в одному класі було троє чоловіків. Їх називала вчителька Іван Перший, Іван Другий, Іван Третій. Тобто, як царів,

– розповів староста села.

Він також розповів, що людей з таким прізвищем в селі меншає. У 2025 році він зареєстрував лише двох новонароджених Полюховичів, і ще чотирьох дітей, які мають інші прізвища