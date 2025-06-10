Десятки лет просто собирала пыль: семья стала миллионерами, продав уникальную скульптуру

Французская семья, ничего не подозревая, десятилетиями хранила у себя дома настоящий шедевр Огюста Родена. Мраморная скульптура стояла на пианино и воспринималась как обычное семейное украшение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно об уникальной скульптуре?

История открытия началась в конце прошлого года, когда один из членов семьи решил показать скромную 30-сантиметровую фигуру оценщику из аукционного дома Rouillac – Эмерику Руйяку. Тот сразу заподозрил, что перед ним может быть не копия, а настоящее произведение искусства.

Скульптуру передали на экспертизу в Комитет Родена – авторитетную организацию, которая определяет подлинность произведений французского скульптора. Соучредитель комитета Жером Ле Блей сразу распознал в артефакте оригинал Родена.

У меня не было никаких сомнений. Это настоящий Роден,

– сказал Ле Блей.



Семья стала миллионерами, продав уникальную скульптуру / Фото Rouillac Auctioneers

Речь идет о работе "Печаль", одной из женских фигур, созданных как часть незавершенной монументальной композиции Родена – "Врата ада". Скульптура относится к позднему периоду творчества мастера и отличается виртуозной проработкой мрамора.

Уникальная работа исчезла из поля зрения еще после аукциона 1906 года. И только спустя более века снова появилась на глазах экспертов – совершенно случайно.

Скульптуру продали на торгах за почти 1 миллион долларов – значительно выше предыдущей оценки в 578 – 810 тысяч долларов. Ее приобрел анонимный коллекционер. Семья, которая сделала открытие, пожелала остаться неназванной, однако в аукционном доме отмечают – они были потрясены, когда узнали истинную ценность семейной "безделушки".

Эта скульптура словно пережила века молчания, чтобы снова заговорить к миру,

– подытожил Ле Блей.

Интересно! Мраморные оригиналы Родена в частных коллекциях – большая редкость. Большинство из них хранятся в парижском Музее Родена или в крупнейших музеях мира.

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