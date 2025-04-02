Американка с самым длинным в мире языком рассказала, как она любит развлекаться

Женщина по имени Шанель Таппер с 2010 года является обладательницей самого длинного языка в мире. Его длина составляет 9,75 сантиметра. Она рассказала о том, как ей живется с таким длинным языком и не мешает ли ей это в быту.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Что известно о рекордсменке

34-летняя американка Шанель Таппер получила титул в 2010 году и удерживает этот рекорд. Она призналась, что ей нравится видеть реакцию людей, которые шокированы, когда видят ее язык. Однако женщина убеждает, что не испытывает никакого дискомфорта в повседневной жизни и никогда бы не променяла свой длинный язык на "нормальный".

Честно говоря, лучшая реакция, которую я когда-либо могла получить, когда кто-то видит мой язык, – это крик. Мне на самом деле нравится, когда люди кричат или визжат от шока, а иногда и от ужаса. Но это, наверное, мое самое любимое: мне смешно, потому что это драматическая реакция,

– призналась она.

Как девушка проводит свободное время

Шанель также продемонстрировала на камеру несколько необычных вещей, которые она может делать своим языком. Так, она показала, как убирает блоки "Дженги" с помощью языка.

Справка. "Дженга" – это настольная игра, в которой игроки по очереди вытаскивают деревянные бруски из башни и кладут их наверх, стараясь не разрушить конструкцию. Игра продолжается, пока кто-то не вытащит брусок, из-за чего башня рухнет.



Девушка играет в "Дженгу" / Фото Книги рекордов Гиннеса

Она добавила, что любит делать маленькие забавные вещи, удивляя других. Интересно, что ее длинный язык принес девушке популярность. Так, прошлом году Шанель пригласили сняться в рекламной кампании модного бренда Diesel вместе с другими рекордсменами.

Ее язык был окрашен в синий и зеленый цвета для серии фотографий для кампании итальянского бренда Welcome to Successful Living.



Длинный язык принес девушке популярность / Фото Diesel

Ранее сеть поразила женщина-питон. Говорится об американке, которая имеет титулы "Самый большой раскрытый рот" и "Самый широкий рот" по версии Книги рекордов Гиннесса.