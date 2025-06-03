Немного проголодался: в Таиланде слон ограбил продуктовый магазин

На северо-востоке Таиланда случился курьезный инцидент. Огромный слон спокойно вошел в продуктовый магазин и тихонько ограбил его.

Животное взяло рисовый крекер, перекусило и неспешно покинуло магазин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

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Что известно о курьезном инциденте

В тамошней местности слона-озорника хорошо знают. Он даже имеет имя – Плай Бианг Лек. Однажды он проголодался и отправился искать вкусности.

Не придумав ничего лучше, он зашел в круглосуточный магазин и направился между полочками. Там он нашел рисовые крекеры и начал есть их прямо в магазине. В конце концов, утолив свой голод, самец спокойно покинул помещение.

В Таиланде слон ограбил продуктовую лавку: смотрите видео

Реакция местных

Между тем тайцы просто посмеялись над этим инцидентом, ведь встреча со слонами в той местности не является чем-то необычным. Но явление довольно редкое.

Интересно! В Африке и Азии ежегодно случаются инциденты, когда дикие слоны нападают на людей, разрушают села или фермерские поля. Однако в целом слоны не являются хищниками и не охотятся на людей – нападения обычно случаются вследствие страха, защиты территории или конфликта с людьми.

Ранее в курьезную ситуацию попала британская туристка Нисса Шарма, которая отдыхала в Праге. Там она ошибочно думала, что кормит бобра, но оказалось, что это нутрия.