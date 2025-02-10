Собака на скейтборде получила мировой рекорд – что она сделала

В Японии собака породы кокер-спаниель побила мировой рекорд. Он проехал самое большое расстояние по человеческому тоннелю на скейтборде. Тоннель, по которому проехался пес, образовало 40 человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-страницу Guinness World Records.

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Известно, что рекордсмена зовут Кода и он превзошел результат предыдущего рекордсмена. На обнародованных кадрах видно, как люди образовали тоннель, разведя ноги, чтобы пес мог беспрепятственно проехать. Кода сделал это спокойно и уверенно.

Пес побил мировой рекорд: смотрите видео

Что известно о предыдущем рекорде

Кода стал не первой собакой, установившей такой рекорд. Бульдог Отто был первопроходцем в этом деле. Так, в 2015 году скейтбордист-собака проехал под 30 людьми в Перу, попав в Книгу рекордов Гиннеса. Однако Кода сумел его обойти на 7 человек.

Сейчас пес Кода стал настоящей звездой соцсетей. Он не просто умеет кататься на скейте, но и делает это уверенно и успешно.

Интересно! Известно, что владелец кокер-спаниеля, который стал рекордсменом, руководит собачьей школой в Японии. Учебное заведение, в котором работает Сатоми Асано, предоставляет приоритет благополучию животных и использует научные методы положительного подкрепления для обучения. Там используют этический подход в воспитании животных, хваля их и всесторонне поддерживая.