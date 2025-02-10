Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-страницу Guinness World Records.

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Известно, что рекордсмена зовут Кода и он превзошел результат предыдущего рекордсмена. На обнародованных кадрах видно, как люди образовали тоннель, разведя ноги, чтобы пес мог беспрепятственно проехать. Кода сделал это спокойно и уверенно.

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Что известно о предыдущем рекорде

Кода стал не первой собакой, установившей такой рекорд. Бульдог Отто был первопроходцем в этом деле. Так, в 2015 году скейтбордист-собака проехал под 30 людьми в Перу, попав в Книгу рекордов Гиннеса. Однако Кода сумел его обойти на 7 человек.

Сейчас пес Кода стал настоящей звездой соцсетей. Он не просто умеет кататься на скейте, но и делает это уверенно и успешно.

Интересно! Известно, что владелец кокер-спаниеля, который стал рекордсменом, руководит собачьей школой в Японии. Учебное заведение, в котором работает Сатоми Асано, предоставляет приоритет благополучию животных и использует научные методы положительного подкрепления для обучения. Там используют этический подход в воспитании животных, хваля их и всесторонне поддерживая.