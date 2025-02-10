Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-сторінку Guinness World Records.

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Відомо, що рекордсмена звати Кода і він перевершив результат попереднього рекордсмена. На оприлюднених кадрах видно, як люди утворили тунель, розвівши ноги, аби пес міг безперешкодно проїхати. Кода зробив це спокійно та впевнено.

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Що відомо про попередній рекорд

Кода став не першим собакою, що установив такий рекорд. Бульдог Отто був першопрохідцем у цій справі. Так, у 2015 році скейтбордист-собака проїхав під 30 людьми у Перу, потрапивши до Книги рекордів Гіннеса. Однак Кода зумів його обійти на 7 людей.

Зараз пес Кода став справжньою зіркою соцмереж. Він не просто вміє кататися на скейті, але й робить це впевнено та успішно.

Цікаво! Відомо, що власник кокер-спанієля, який став рекордсменом, керує собачою школою в Японії. Навчальний заклад, в якому працює Сатомі Асано, надає пріоритет добробуту тварин і використовує наукові методи позитивного підкріплення для навчання. Там використовують етичний підхід у вихованні тварин, хвалячи їх та всебічно підтримуючи.