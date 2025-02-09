Це офіційно підтвердили представники Книги рекордів Гіннеса, передає 24 Канал.

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Що відомо про рекордсмена

Бен Мелхем встановив рекорд за кількістю музеїв, відвіданих за добу. Це сталося 25 жовтня 2024 року. Свою подорож він розпочав у Музеї Королівського фармацевтичного товариства у східному Лондоні о 9:03 ранку, а завершив її у Королівській академії мистецтв у центральному Лондоні о 19:58 вечора.

Цікаво! Попередній рекорд був встановлений Суджоєм Кумаром Мітрою та Сварупом Даврані з Індії, які відвідали 33 музеї.

42-річний чоловік каже, що на встановлення рекорду його надихнули його діти Матильда і Генрік, яких він виховує разом з дружиною Сільє.

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Зауважимо, що Лувр у Франції – найбільш відвідуваний музей у світі, у 2023 році він прийняв понад 8 мільйонів гостей. А Національний музей Китаю (Пекін) – один із найбільш відвідуваних, із щорічною аудиторією близько 7 – 8 мільйонів осіб.