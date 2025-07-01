Дружественный охранник: пес подружился с грабителем, пока тот обворовывал дом

Собака – настоящий друг человека, но иногда это скорее недостаток, чем преимущество – и особенно когда пес должен стать надежным охранником имущества. В тиктоке как раз завирусилось видео, где собака слишком дружелюбно отнеслась к грабителю.

Многие собаки очень дружелюбно относятся к людям – и порой даже к грабителям. 24 Канал рассказывает о курьезной ситуации, произошедшей, когда вор прокрался в чужой дом, а пес неожиданно начал с ним играть.

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Иногда камеры в доме могут не только помочь следить за безопасностью, но и запечатлеть довольно забавные ситуации. В частности, так и произошло: в тикток стало чрезвычайно популярным видео, на котором пес очень быстро нашел себе друга, вот только им стал преступник.

Пока хозяев не было дома, мужчина пробрался в чужой дом и начал быстро складывать чужое имущество в свой рюкзак. Но пес, что должен был бы охранять дом, вообще не среагировал на чужака. А потом и вообще начал играть с грабителем – да и вору, кажется, пес пришелся по душе.

Пес подружился с вором прямо во время кражи: смотрите видео

Хозяин дома тоже смог с юмором отнестись к неприятной краже.

Если собаке он понравился, он может вернуться в любое время,

– подписал он видео.

Под видео быстро собралось немало комментариев в поддержку песика и даже грабителя-собачника: "Не дай Бог, чтобы человек делал свою работу от чистого сердца", "Я игнорирую красные флажки".

Впрочем, далеко не все поверили в правдивость видео. Многие зрители подозревают, что за черной маской грабителя якобы скрывался сам хозяин – и именно поэтому пес совсем на него не среагировал.

Другие же посоветовали поискать свои вещи у друзей и родственников мужчин, ведь пес точно знает человека в маске.

Кстати, ранее мы рассказывали о другом интересном случае: в Японии медведь прорвался прямо на взлетную полосу аэропорта.