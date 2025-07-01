Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNA.

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Животное впервые заметили в 7:00 утра на территории аэропорта. Взлетно-посадочную полосу немедленно закрыли, что повлекло задержку четырех рейсов. Впоследствии медведь исчез, и после осмотра территории полеты возобновили. Однако примерно в 11:55 животное снова появилось на взлетной полосе.

На этот раз охранники не смогли сразу вывести зверя, поэтому администрация приняла решение временно отменить все рейсы до конца дня. По официальным данным, было отменено 12 авиарейсов, что вызвало волну возмущения в социальных сетях.

Это редкий случай. Обычно мы не имеем проблем с дикими животными на территории аэропорта,

– прокомментировал представитель управления Ямагата.



В Японии медведь прорвался на территорию аэропорта / Фото Unsplash

Причина появления медведя – вероятно, миграция животных из горных районов в поисках пищи. За последний год в Японии участились случаи проникновения диких животных в населенные пункты из-за уменьшения природных ресурсов в горах. Местные власти пообещали установить дополнительные ограждения и датчики движения, чтобы в будущем предотвратить подобные ситуации.

Тем временем американка установила детский бассейн в своем дворе для медведицы и ее детенышей, которые впоследствии пришли охладиться.