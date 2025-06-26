Дело в том, что птица не дает женщине приблизиться к собственному мужчине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @charliejuniorcockatoo.

Смотрите также Королева Нидерландов Максима "перекривляла" Дональда Трампа: видео стало вирусным

В тиктоке завирусилось видео Элли, на котором какаду патрулирует коридор, агрессивно препятствуя ей подойти к мужчине. Ролик быстро набрал более 2 миллионов просмотров и множество комментариев от удивленных зрителей:

"Он реально приревновал тебя к мужчине",

"Меня убивает, как он бросается на тебя",

"Он волочит свой клюв по ковру, как мачете по тротуару",

"Радостно подпрыгивая, он возвращается к своему отцу".

Женщина завела попугая, который теперь не подпускает ее к мужу: смотрите видео

Попугая возрастом 25 лет супруги приютили шесть месяцев назад. Еще до знакомства с птицей женщину предупредили: он не любит женщин. Однажды Чарли даже клюнул ее в лицо. Впрочем, Элли решила рискнуть и дать ему шанс.

Я большая сторонница принципа "не узнаешь, пока не попробуешь". Я сразу поняла, что хочу его. И решила: пусть будет сложно, но я постараюсь,

– сказала она.

Мужчине женщины удалось быстро завоевать доверие пернатого – между ними сразу возникла "связь с первого взгляда". С Элли ситуация сложнее: она до сих пор вынуждена быть осторожной, читать настроение птицы по взгляду и держать дистанцию, чтобы избежать новых атак.

Ранее мы писали об уникальном коте, который живет в Северной Ирландии и имеет необычно большой нос. Несмотря на свою особенность, он дружелюбный и ищет новый дом.