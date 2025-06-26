Річ у тім, що птах не дає жінці наблизитися до власного чоловіка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку @charliejuniorcockatoo.

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У тіктоці завірусилося відео Еллі, на якому какаду патрулює коридор, агресивно перешкоджаючи їй підійти до чоловіка. Ролик швидко набрав понад 2 мільйони переглядів і безліч коментарів від здивованих глядачів:

"Він реально приревнував тебе до чоловіка",

"Мене вбиває, як він кидається на тебе",

"Він волочить свій дзьоб по килиму, як мачете по тротуару",

"Радісно підстрибуючи, він повертається до свого батька".

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Папугу віком 25 років подружжя прихистило шість місяців тому. Ще до знайомства з птахом жінку попередили: він не любить жінок. Одного разу Чарлі навіть клюнув її в обличчя. Втім, Еллі вирішила ризикнути й дати йому шанс.

Я велика прихильниця принципу "не дізнаєшся, поки не спробуєш". Я одразу зрозуміла, що хочу його. І вирішила: нехай буде складно, але я постараюся,

– сказала вона.

Чоловікові жінки вдалося швидко завоювати довіру пернатого – між ними одразу виник "зв'язок із першого погляду". З Еллі ситуація складніша: вона досі змушена бути обережною, читати настрій птаха за поглядом і тримати дистанцію, щоб уникнути нових атак.

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