Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNA.

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Тварину вперше помітили о 7:00 ранку на території аеропорту. Злітно-посадкову смугу негайно закрили, що спричинило затримку чотирьох рейсів. Згодом ведмідь зник, і після огляду території польоти поновили. Проте приблизно о 11:55 тварина знову з'явилася на злітній смузі.

Цього разу охоронці не змогли одразу вивести звіра, тож адміністрація ухвалила рішення тимчасово скасувати всі рейси до кінця дня. За офіційними даними, було скасовано 12 авіарейсів, що викликало хвилю обурення в соціальних мережах.

Це рідкісний випадок. Зазвичай ми не маємо проблем із дикими тваринами на території аеропорту,

– прокоментував представник управління Ямагата.



У Японії ведмідь прорвався на територію аеропорту / Фото Unsplash

Причина появи ведмедя – ймовірно, міграція тварин із гірських районів у пошуках їжі. За останній рік у Японії почастішали випадки проникнення диких тварин у населені пункти через зменшення природних ресурсів у горах. Місцева влада пообіцяла встановити додаткові огорожі та датчики руху, щоб у майбутньому запобігти подібним ситуаціям.

Тим часом американка встановила дитячий басейн на своєму подвір'ї для ведмедиці та її дитинчат, які згодом завітали охолодитися.