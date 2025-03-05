"Хотел почилить, а люди вызвали ГСЧС": кот в Черкасской области стал звездой соцсетей

В Черкасской области кот, который решил "почилить" на дереве, стал неожиданным героем соцсетей. Местные жители, увидев пушистого "экстремала" на значительной высоте, встревожились и вызвали спасателей.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Черкасской области.

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Смешной фотографией поделились черкасские спасатели. К сожалению, много информации о спасении пушистика нет. Но мы можем предположить, что кот полез на дерево и уже не смог спустить самостоятельно. Заботливые хозяева вызвали спасателей. После спасения работники ГСЧС сделали фото со смешной подписью:

Когда хотел почилить на дереве, а "кожаные" вызвали спасателей.

Выражение мордочки кота на 100% соответствует описанной ситуации, ведь пушистик, похоже, был шокирован и не понимал, что случилось.



ГСЧС спасли кота / Фото ГСЧС Черкасской области

По словам представителей ГСЧС, подобные вызовы случаются довольно часто: иногда коты действительно попадают в сложные ситуации, а иногда они просто удобно усаживаются на ветвях, не подозревая, что люди уже готовятся их "спасать".

Но на этот раз ситуация имела приятный финал: никто не пострадал, а пушистый "нарушитель спокойствия" получил свои "5 минут славы" в интернете.

Реакция соцсетей

Украинцы были поражены как слаженной работой спасателей, так и выражением мордочки кота. Вот, какие комментарии они оставляли: