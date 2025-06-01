Пожал руку переводчику: премьер Британии не узнал президента Южной Кореи

Британский премьер-министр Кир Стармер попал в дипломатический курьез на саммите G7 в Канаде. Он неожиданно пожал руку переводчику вместо президента Южной Кореи Ли Чжэ-Мена.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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На обнародованных кадрах видно, как во время официального знакомства Стармер подходит, протягивает руку – но адресатом оказывается переводчик, тогда как президент Южной Кореи стоял позади. Это видео быстро стало вирусным в сети, вызвав волну шуток пользователей.

После курьезного случая Стармер заявил, что Великобритания имеет "хорошие прочные отношения" с Южной Кореей, и настроена укрепить их еще больше в торговой и оборонной отраслях.

Стармер попал в курьез с президентом Южной Кореи: смотрите видео

Этот инцидент показывает, что неважно, насколько тщательно готовишься к дипломатическим встречам – иногда даже в развитых протоколах случаются забавные неудачи.

Что известно о саммите G7

15 – 17 июня 2025 года в Канаде состоялся саммит G7. Канада пообещала военную помощь (около 2 миллиарды долларов), но США сорвали совместное заявление из-за сопротивления Трампа. По данным источников, президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 из-за раздражения президентом Франции Эмманюэлем Макроном и нежелания встречаться с Владимиром Зеленским.

После этого НАТО решило сократить предстоящий саммит в Гааге до единственной рабочей сессии, чтобы предотвратить досрочный отъезд Дональда Трампа.