Сделала татуировку своего фиолетового дома: милая история умилила тикток

В сети завирусилось видео пары из Мичигана, которая покрасила свой дом в яркий фиолетовый цвет – а через несколько лет получила письмо от загадочного соседа и необычный подарок.

Новый яркий вид дома пара была показана в тиктоке в конце июня, и сразу же вызвала шквал эмоций в соцсетях, сообщает 24 Канал.

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Морин, женщина, поделившаяся видом своего необычного дома, рассказала, что она с мужем покрасила его еще во времена пандемии. И выбрали они не один из классических цветов, а ярко-лавандовый, который для нее ассоциируется с теплом, радостью и смелостью быть собой.

Неудивительно, что видео с фиолетовым домом очень быстро стало вирусным в тиктоке – ведь на покраске стен история не завершилась! Публикация очень быстро набрала более 2,3 миллиона просмотров и сотни комментариев, преимущественно положительных.



Американские супруги получили необычный подарок / Скриншот с тиктока

Но больше всего супругов тронул подарок, который оставил один неизвестный сосед в почтовом ящике: письмо и старая детская книга "Фиолетовый дом мистера Пайна". В записке даритель Крис поделился, что в детстве это была его любимая книга, что научила его ценить индивидуальность и уникальность.

Привет. Когда-то я проходил мимо вашего дома, когда вы раскрашивали его, и это напомнило мне об одной из любимых книг детства, что учит индивидуальности. Я не мог вспомнить точного названия, и после поиска все же нашел ее,

– написал он в письме.

Личность Криса осталась загадкой, и история так вдохновила Морин, что она решила сделать на руке татуировку со своим фиолетовым домом. Рисунок сделала художница из соседнего городка – та самая, что когда-то случайно сфотографировала дом.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о другом вирусном видео в тиктоке – китайские солнцезащитные маски из огромных листьев лотоса.