Звездная свинка, которая очаровала сеть реакцией на снег, получила шанс на жизнь
- Видео с поросенком Груту, которое мило реагировало на снег, завирусилось в сети, после чего волонтеры выкупили его, чтобы спасти от забоя.
- Груту теперь проживает у веганки в Тбилиси в частном секторе с большим двором, где ее ждет новая жизнь.
Недавно в сети завирусилось видео с поросенком Груту. Она очаровала людей своей милой реакцией на снег. Теперь поросенок имеет новую жизнь.
Ее перевезли в Тбилиси и пристроили в дом веганки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Paper Kartuli.
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15 апреля видео со свинкой из Бакуриани, которая очень мило радовалась снегу, завирусилось в сети. Этот ролик быстро разлетелся по интернету, очаровав пользователей не только из Грузии, но и по всему миру.
Свинку назвали Груту, а волонтеры решили ее выкупить, чтобы уберечь от забоя. Участники фейсбук-группы Veganism начали сбор средств на покупку свинки. К началу мая благотворители собрали 24 603 гривны. Этой суммы хватило, чтобы:
- перевезти свинку из Бакуриани,
- заплатить владелице,
- приобрести животному еду.
Свинка Груту любуется снегом: смотрите видео
Как изменилась жизнь Груту
Сейчас Груту живет в столице Грузии у веганки с большим двором в частном секторе. Кроме нее у женщины проживает еще 18 собак.
Я просто помогла человеку, который хотел взять свинку. Приехали, поймали ее и привезли. Знаем, что так она сможет прожить всю жизнь,
– сказала волонтер Кесо Долидзе.
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