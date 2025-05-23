Ее перевезли в Тбилиси и пристроили в дом веганки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Paper Kartuli.

*Смотрите также "Поставлял" заключенным наркотики: в Коста-Рике охранники задержали кота-"наркодилера"+

15 апреля видео со свинкой из Бакуриани, которая очень мило радовалась снегу, завирусилось в сети. Этот ролик быстро разлетелся по интернету, очаровав пользователей не только из Грузии, но и по всему миру.

Свинку назвали Груту, а волонтеры решили ее выкупить, чтобы уберечь от забоя. Участники фейсбук-группы Veganism начали сбор средств на покупку свинки. К началу мая благотворители собрали 24 603 гривны. Этой суммы хватило, чтобы:

перевезти свинку из Бакуриани,

заплатить владелице,

приобрести животному еду.

Свинка Груту любуется снегом: смотрите видео

Как изменилась жизнь Груту

Сейчас Груту живет в столице Грузии у веганки с большим двором в частном секторе. Кроме нее у женщины проживает еще 18 собак.

Я просто помогла человеку, который хотел взять свинку. Приехали, поймали ее и привезли. Знаем, что так она сможет прожить всю жизнь,

– сказала волонтер Кесо Долидзе.

Ранее мы писали, что в Таиланде задержали кота, который укусил полицейских. Его доставили в участок, где копы взяли отпечатки лап кота, прежде чем вернуть его владельцу.