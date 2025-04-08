Магия или наука: ученые воскресили легендарного лютоволка из "Игры престолов"
- Компания Colossal Biosciences воскресила легендарного лютоволка, создав трех волков с генами вымершего вида с помощью ДНК из окаменелостей.
- Это первый успешный случай "де-вымирания" млекопитающих, волчата содержатся на закрытой территории, один из них погиб через неделю.
Благодаря усилиям ученых из компании генной инженерии Colossal Biosciences легендарный лютоволк из "Игры престолов" снова существует. Несмотря на то, что этот вид исчез с Земли примерно 13 тысяч лет назад.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hollywood Reporter.
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На днях компания генной инженерии официально объявила о рождении трех волков с генами вымершего вида. Известно, что их "оживили" с помощью ДНК, выделенной из двух окаменелостей.
Почему это важно? Это первый успешный случай применения технологии так называемого "де-вымирания" в пределах млекопитающих.
Как такое возможно
Ученые отметили, что отредактировали гены обычного серого волка, которого считают ближайшим живым родственником вымершего вида. Затем отредактированные клетки использовали для создания эмбрионов, которые имплантировали в собак-суррогатов. В результате родились 3 волчонка:
- Ромул,
- Рем,
- Халиси.
Наша команда взяла ДНК из 13 000-летнего зуба и 72 000-летнего черепа и создала здоровых щенков ужасного волка. Однажды было сказано: "Любую достаточно развитую технологию невозможно отличить от магии". Сегодня наша команда может раскрыть часть магии, над которой они работают,
– сказал генеральный директор и соучредитель Colossal Бен Ламм.
Это первый случай создания "функциональных копий" вымершего вида.
Ученые из США воскресили легендарного лютоволка из "Игры престолов" / Фото Colossal Biosciences
Где сейчас лютоволки
Животные сейчас содержатся на закрытой территории площадью 2 тысячи акров в северных штатах США. Один из волчат погиб через неделю по причинам, не зависящим от мутаций.
Многие люди считают лютоволков мифическими существами, которые существуют только в фантастическом мире, но на самом деле они имеют богатую историю и внесли свой вклад в американскую экосистему,
– сказал ученый Джордж Мартин.
Это революционная технология, которую можно будет использовать для сохранения вымирающих видов, в частности красных волков в Северной Каролине.