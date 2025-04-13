Просто из Ледникового периода: ученые, оживившие лютоволка, вернут к жизни еще трех существ

Наука, кажется, все больше напоминает сюжет фантастического фильма. После успешного "оживления" лютоволка – хищника, жившего более 10 тысяч лет назад – исследователи не собираются останавливаться.

Фирма Colossal Biosciences заявила о своих планах по реинтродукции нескольких других исторических существ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Фирма секвенировала геном шерстистого мамонта и сделала вывод о возможности возвращения этого и еще нескольких существ к жизни. Речь идет о животных, которые бродили по планете около 4 000 лет назад. Речь идет о:

мамонтов;

птице Додо;

тасманийском тигре.

Когда ожидать возрождения исчезнувших животных

Генеральный директор компании Бен Ламм заявил, что первые детеныши этого исчезнувшего вида могут появиться на свет уже в ближайшие несколько лет. В марте 2025 года ученые уже создали "шерстистых мышей" как первый шаг к возвращению мамонтов в природу.

Это очень волнующее для нас, потому что это подтверждает, что гены и семейства генов, которые мы идентифицировали с помощью нашего подхода сравнительной геномики, действительно вызывают у животных шерстяную шерсть, золотистое покрытие и более длинные волоски. И именно таким образом мы собираемся создавать мамонтов будущего,

– объяснила главная научная сотрудница Бет Шапиро.

Работа над возрождением птицы Додо немного затягивается, ведь сначала нужно создать генетическое разнообразие птиц. Именно поэтому этот проект на несколько шагов отстает от других.



Птица Додо / Скриншот из видео

Между тем возрождение тасманийского тигра находится на лучшем этапе. Команда секвенировала полный геном 2017-го, но в 2024 году обнаружила 108-летний сохраненный образец, что позволило исследователям выделить последовательность ДНК, которая, как они утверждают, на 99,9% совпадает с оригиналом.

Ранее компания Colossal Biosciences воскресила легендарного лютоволка, создав трех волков с генами вымершего вида с помощью ДНК из окаменелостей.