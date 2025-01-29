Украинец выставил на OLX камень за 840 тысяч гривен: чем он уникален

Мужчина из села Розумовка, что на Кировоградщине, выставил на продажу камень, стоимостью 840 000 гривен. По его словам, это –уникальная находка, которая не имеет аналогов в мире.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на днепровское издание Телеканал D1.

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Что мужчина выставил на продажу

Автор объявления на онлайн-платформе для продажи вещей заявил, что камень нашли во время копа янтаря в Ровенской области на глубине 4 – 5 метров. Камень весит 5,5 килограммов, а его высота – 10 сантиметров.

Без вмешательств, только помыт проточной водой. Оригинал,

– пишет автор объявления.

Он отметил, что камень извне похож на хлеб, которую создала сама природа.



Что мужчина выставил на продажу / Фото OLX

"Очень редкая находка. Как натуральный из печи хлеб – как сверху, так снизу, так и сбоку. Увидеть вживую, это невероятная красота. Такого чуда природы нет нигде в мире. Это какой-то Божий Дар", – написал пользователь онлайн-платформы.



Описание к товару / Скриншот с OLX