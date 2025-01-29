Украинец выставил на OLX камень за 840 тысяч гривен: чем он уникален
Мужчина из села Розумовка, что на Кировоградщине, выставил на продажу камень, стоимостью 840 000 гривен. По его словам, это –уникальная находка, которая не имеет аналогов в мире.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на днепровское издание Телеканал D1.
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Что мужчина выставил на продажу
Автор объявления на онлайн-платформе для продажи вещей заявил, что камень нашли во время копа янтаря в Ровенской области на глубине 4 – 5 метров. Камень весит 5,5 килограммов, а его высота – 10 сантиметров.
Без вмешательств, только помыт проточной водой. Оригинал,
– пишет автор объявления.
Он отметил, что камень извне похож на хлеб, которую создала сама природа.
Что мужчина выставил на продажу / Фото OLX
"Очень редкая находка. Как натуральный из печи хлеб – как сверху, так снизу, так и сбоку. Увидеть вживую, это невероятная красота. Такого чуда природы нет нигде в мире. Это какой-то Божий Дар", – написал пользователь онлайн-платформы.