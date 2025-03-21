Женщину ужалила ядовитая змея, а та укусила ее в ответ: что было дальше

В бразильском городе Жарагуа-ду-Сул произошел курьезный инцидент. Работницу детского сада ужалила ядовитая змея. Но женщина не растерялась и укусила ее в ответ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на G1.Globo.

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Что известно об инциденте

Как пишет СМИ, это произошло 14 марта в городе Жарагуа-ду-Сул, что на севере бразильского штата Санта-Катарина. Женщину укусила коралловая змея.

Справка. Коралловая змея – это одна из самых ярких и опасных змей в мире, известна своим характерным красно-желто-черным окрасом. Она принадлежит к семейству аспидовых, вместе с кобрами и мамбами. Несмотря на небольшие размеры (обычно до 60 – 90 сантиметров), ее яд является одним из самых сильных среди змей.

После укуса женщина была в шоковом состоянии и сразу же укусила змею в ответ. Таким образом она попытаться убить змею и предотвратить то, чтобы она нанесла вред детям на территории сада.



Женщину в Бразилии укусила ядовитая змея / Фото Unsplash

В каком состоянии женщина

После инцидента воспитательницу садика сразу же доставили в больницу в тяжелом состоянии. Позже биолог Кристиан Рампек из Фонда охраны окружающей среды Жарагуа объяснил, что такой поступок мог привести к еще более серьезным последствиям – змея укусила бы ее в рот. Кроме того, женщина серьезно рисковала получить бактериальную инфекцию.

Тем временем в американском штате Теннесси четверо мужчин ограбили АЗС, угрожая кассиру двумя питонами. Питоны, хоть и не ядовитые, могут быть опасными для людей и животных.