На дне моря нашли затонувший корабль: есть ли там сокровища

Ирландские исследователи нашли остатки британского корабля Recovery, который затонул еще в 1787 году. Он был нагружен драгоценными произведениями искусства и антиквариатом, поэтому исследователи надеялись найти на борту что-то ценное.

Находку обнаружили у побережья графства Уэксфорд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Что известно о судне

Корабль Recovery направлялся из Лондона в Дублин, но бесследно исчез у побережья Уэксфорда вместе с экипажем из шести человек, в частности капитаном и его детьми.

Судно перевозило коллекцию скульптур и бронзовых изделий графа Чарлемонта и сокровища самого богатого банкира Ирландии. Судно лежало на дне, пока его однажды не нашла команда исследователей.

Гидролокатор зафиксировал необычный объект на морском дне. Сначала я подумал, что это торпеда, но когда мы спустились, оказалось, что это 6-метровый штурвал, покрытый медными листами. Именно благодаря этому и идентифицировало корабль,

– сказал глава поисковой команды Эдмонд О'Бирн.



Исследователи нашли британский корабль / Фото Brian and Kevin Martin

Интересно знать! Recovery – один из 200 судов британского торгового флота, имевших медное покрытие корпуса. Кроме того, это единственный корабль, затонувший в этой местности.

Специалисты отмечают, что груз может быть в отличном состоянии.

Поскольку произведения искусства транспортировали на большое расстояние, их упаковывали очень тщательно. Есть шанс, что что-то сохранилось,

– сказал О'Бирн.

Ранее рыбак случайно нашел затонувший буксирный корабль JC Ames, построенный в 1881 году, в водах озера Мичиган.