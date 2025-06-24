Один во всем мире: в Северной Ирландии живет кот с необычным носом: в Северной Ирландии

В Северной Ирландии живет уникальный котик. Он особенный тем, что имеет необыкновенно большой нос. Сам он отличает его от других котов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток страницу @bbcnewsukrainian.

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Котика зовут Барни Булька и он живет в приюте для животных в Северной Ирландии. Барни Булька – настоящая звезда, ведь его особый нос, похожий на шарик, сразу привлекает внимание. Несмотря на свою необычную внешность, кот имеет дружелюбный характер и активно ищет дом.

Работница благотворительной организации Линси Джонс отметила, что в анализах Барни обнаружили криптококковую инфекцию, которая, вероятно, могла вызвать изменение формы носа.

В Северной Ирландии живет кот с необычным носом: смотрите видео

Справка. Криптококковая инфекция у кошек – это серьезное грибковое заболевание, вызванное грибками рода Cryptococcus. Это одна из самых распространенных системных микозных инфекций у кошек, особенно в регионах с теплой, влажной климатической зоной или в местах, где много птичьего помета. Но передача между животными или к человеку – маловероятна.

Однако Барни принимает лекарства: семь дней он на лекарствах, а следующих семь дней без, и так по кругу.

Мы уже видим разницу. Он такой спокойный котик. Настоящий герой,

– сказала Линси Джонс.

Приют надеется, что популярность Барни поможет ему найти семью, которая примет его таким, каким он есть – с большим носом и еще большим сердцем.

Ранее мы писали о коте, по кличке Локи, который уже стал настоящей звездой тиктока благодаря своему упрямству и креативному подходу к запретам. Его хозяева пытались отучить любимца прыгать на холодильник – для этого даже перенесли его любимую кроватку на пол. Но Локи оказался не из тех, кто легко сдается.