В Шотландии людям активно выдают зонтики: при чем здесь чайки

Сразу в двух шотландских городах Инвернесс и Нейрн люди столкнулись с необычной проблемой. Дело в том, что чайки начали активно нападать на людей.

Из-за того, что власть фактически устранилась от проблемы, инициативу взяли предприятия и магазины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Record.

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Что делают птицы

По сообщению местных, чайки активно нападают на людей, а также воруют товары с полок и открытых прилавков. Именно поэтому владельцы заведений начали активно раздавать зонты своим клиентам, чтобы те смогли защититься от действий чаек.

Это кошмар. Мы стараемся сделать все возможное для наших клиентов, но ничего не получается. Сейчас служба контроля за животными ничего не делает. И меня беспокоит законодательство, в котором нет ни слова о птицах, которые гнездятся рядом. Только вот чайки постоянно травмируют людей своими атаками. Так почему никто не действует?,

– отметила одна из владелиц магазина Люси Гардинг.

Еще одна местная сообщила, что из-за засилья чаек фактически "не могла выйти из дома через входную дверь в течение трех дней, поскольку на меня напали взрослые чайки".

"В моем саду и на улице было трое птенцов. И мне порезало лицо от когтей и крыльев чаек, которые напали на меня", – рассказала очевидица нападения.



В Шотландии людям активно выдают зонтики / Фото Unsplash

Служба контроля за животными Шотландии NatureScot стремится "быстро реагировать" в случаях, "когда чайки создают риск для здоровья и безопасности населения". Но отстреливать агрессивных птиц – это не выход. Ведь есть четкие доказательства того, что популяции чаек сталкиваются со значительным и серьезным сокращением.

Ранее мы писали, что в Бразилии индюк заинтересовался припаркованным мотороллером и начал "охранять" его. Все дошло до того, что он даже атаковал владелицу.