Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LADbible.

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Что известно об инциденте

Несколько месяцев назад у мужчины, по имени Юэн Валентайн похитили его Honda Civic Type R. Он сразу же обратился в полицию и страховую. Но, чтобы не терять время, ожидая пока его авто найдут, он решил купить новое. Предыдущая модель – Honda Civic Type R – очень понравилась мужчине, поэтому он решил приобрести идентичную модель.

Вдруг он нашел почти идентичную машину:

тот же год,

цвет,

даже кастомная выхлопная система.

Новый автомобиль был зарегистрирован в DVLA, имел другие номерные знаки, VIN-номер и меньший пробег. Цена также совпадала с предыдущей – примерно 1 226 000 гривен.



"Новое" авто было идентичным со старым / Фото из инстаграма ewan_valentine

Мужчина даже подумать не мог, что это авто – на самом деле его угнанная машина. Но уже едучи по дороге домой, Юэн почувствовал странное предчувствие: все казалось слишком знакомым.

Но сомнения стали подозрением, когда он нашел в багажнике старый колышек для палатки и елочные игрушки. А дальше – больше: обертки в центральной колонке, сохраненная история навигации, знакомые адреса, Bluetooth подключился автоматически. Это была его машина.

У меня задрожали руки. Я думал, что мне придется съехать на обочину. Это безумие,

– признался он.

Интересно, что гараж, где Юэн приобрел свою "новую" машину, имел хорошую репутацию. Полиция и специалисты подтвердили: это один из лучших клонов, которые они когда-либо видели.

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