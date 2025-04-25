Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LADbible.
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Что известно об инциденте
Несколько месяцев назад у мужчины, по имени Юэн Валентайн похитили его Honda Civic Type R. Он сразу же обратился в полицию и страховую. Но, чтобы не терять время, ожидая пока его авто найдут, он решил купить новое. Предыдущая модель – Honda Civic Type R – очень понравилась мужчине, поэтому он решил приобрести идентичную модель.
Вдруг он нашел почти идентичную машину:
- тот же год,
- цвет,
- даже кастомная выхлопная система.
Новый автомобиль был зарегистрирован в DVLA, имел другие номерные знаки, VIN-номер и меньший пробег. Цена также совпадала с предыдущей – примерно 1 226 000 гривен.
"Новое" авто было идентичным со старым / Фото из инстаграма ewan_valentine
Мужчина даже подумать не мог, что это авто – на самом деле его угнанная машина. Но уже едучи по дороге домой, Юэн почувствовал странное предчувствие: все казалось слишком знакомым.
Но сомнения стали подозрением, когда он нашел в багажнике старый колышек для палатки и елочные игрушки. А дальше – больше: обертки в центральной колонке, сохраненная история навигации, знакомые адреса, Bluetooth подключился автоматически. Это была его машина.
У меня задрожали руки. Я думал, что мне придется съехать на обочину. Это безумие,
– признался он.
Интересно, что гараж, где Юэн приобрел свою "новую" машину, имел хорошую репутацию. Полиция и специалисты подтвердили: это один из лучших клонов, которые они когда-либо видели.
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