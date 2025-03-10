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Развлечения Вирусные тренды Как раз песня 8 марта: в тиктоке завирусился опасный тренд с тюльпанами
10 марта, 16:34
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Как раз песня 8 марта: в тиктоке завирусился опасный тренд с тюльпанами

Алена Захарова

В соцсетях набирает популярности новый вирусный тренд, который вызывает беспокойство экспертов. После 8 марта, когда весна расцветает, пользователи тиктока начали экспериментировать с едой –и не просто с любыми продуктами, а с тюльпанами.

В чем заключается вирусный тренд и почему он опасен – рассказывает 24 Канал.

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Что известно о новом тренде

После 8 Марта в сети завирусился странный тренд, по которому женщины едят тюльпаны, что им подарили на праздник. Сейчас некоторые видео набирают миллионы просмотров, и все больше пользователей приобщаются к этому. Женщины жарят цветы или же едят их просто так. Горе-блогерши утверждают, что тюльпаны сладкие и вкусные.

В тиктоке завирусился опасный тренд с тюльпанами: смотрите видео

В сети завирусился новый тренд: смотрите видео

@aneta.baby

edible flowers ️ їстівні квіти ️ FAKE SITUATION️ ФЕЙКОВА СИТУАЦІЯ ️

♬ няняняняняняняняняня - не я

Женщины едят тюльпаны: смотрите видео

@m41752702f4

у центрі подій/новини/Україна

♬ Comedy Scenes - Comical, stupid, odd, lovely (Drumless)(1441321) - Ponetto

Почему это опасно

Некоторые повара действительно используют тюльпаны в создании блюд. Луковицы цветков жарят, а их лепестками могут задекорировать салаты или десерты. Однако говорится только о специально выращенных цветах. В пищу не используют гибридные растения и яркие.

Эксперты отмечают, что употреблять обычные тюльпаны в пищу – опасно. Все из-за:

  • Токсичность. Тюльпаны – это декоративное растение, а не съедобное. Некоторые части тюльпанов, особенно луковицы, содержат соединения, которые могут быть токсичными при употреблении. Они могут вызвать тошноту, рвоту, боли в животе и другие желудочно-кишечные расстройства.
  • Аллергические реакции. Как и со многими другими растениями, существует риск возникновения аллергических реакций. Для некоторых людей потребление тюльпанов может стать причиной развития зуда, высыпаний или даже более серьезных аллергических симптомов.
  • Отсутствие питательных свойств. Тюльпаны не относятся к списку традиционных съедобных растений и не содержат питательных веществ в тех количествах, которые могли бы быть полезными для организма. Их потребление не приносит никакой пользы, а лишь создает риск для здоровья.