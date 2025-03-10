Якраз після 8 березня: у тіктоці завірусився небезпечний тренд з тюльпанами

У соцмережах набирає популярності новий вірусний тренд, який викликає занепокоєння експертів. Після 8 березня, коли весна розквітає, користувачі тіктоку почали експериментувати з їжею – і не просто з будь-якими продуктами, а з тюльпанами.

У чому полягає вірусний тренд та чому він небезпечний – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про новий тренд

Після 8 Березня у мережі завірусився дивний тренд, за яким жінки їдять тюльпани, що їм подарували на свято. Наразі деякі відео набирають мільйони переглядів, і все більше користувачів долучаються до цього. Жінки смажать квіти або ж їдять їх просто так. Горе-блогерки стверджують, що тюльпани солодкі і смачні.

У тіктоці завірусився небезпечний тренд з тюльпанами: дивіться відео

У мережі завірусився новий тренд: дивіться відео

Жінки їдять тюльпани: дивіться відео

Чому це небезпечно

Деякі кухарі дійсно використовують тюльпани у створенні страв. Луковиці квіток смажать, а їхніми пелюстками можуть задекорувати салати чи десерти. Проте мовиться лише про спеціально вирощені квіти. У їжу не використовують гібридні рослини та яскраві.

Експерти наголошують, що вживати звичайні тюльпани у їжу – небезпечно. Все через: