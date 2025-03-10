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Розваги Вірусні тренди Якраз після 8 березня: у тіктоці завірусився небезпечний тренд з тюльпанами
10 березня, 16:34
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Якраз після 8 березня: у тіктоці завірусився небезпечний тренд з тюльпанами

Альона Захарова
Основні тези
  • У TikTok з'явився тренд, де жінки їдять тюльпани після 8 Березня. Це викликає занепокоєння експертів.
  • Фахівці попереджають про небезпеку, оскільки тюльпани можуть бути токсичними, викликати алергії та не мають поживної цінності.

У соцмережах набирає популярності новий вірусний тренд, який викликає занепокоєння експертів. Після 8 березня, коли весна розквітає, користувачі тіктоку почали експериментувати з їжею – і не просто з будь-якими продуктами, а з тюльпанами.

У чому полягає вірусний тренд та чому він небезпечний – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про новий тренд

Після 8 Березня у мережі завірусився дивний тренд, за яким жінки їдять тюльпани, що їм подарували на свято. Наразі деякі відео набирають мільйони переглядів, і все більше користувачів долучаються до цього. Жінки смажать квіти або ж їдять їх просто так. Горе-блогерки стверджують, що тюльпани солодкі і смачні.

У тіктоці завірусився небезпечний тренд з тюльпанами: дивіться відео

У мережі завірусився новий тренд: дивіться відео

@aneta.baby

edible flowers ️ їстівні квіти ️ FAKE SITUATION️ ФЕЙКОВА СИТУАЦІЯ ️

♬ няняняняняняняняняня - не я

Жінки їдять тюльпани: дивіться відео

@m41752702f4

у центрі подій/новини/Україна

♬ Comedy Scenes - Comical, stupid, odd, lovely (Drumless)(1441321) - Ponetto

Чому це небезпечно

Деякі кухарі дійсно використовують тюльпани у створенні страв. Луковиці квіток смажать, а їхніми пелюстками можуть задекорувати салати чи десерти. Проте мовиться лише про спеціально вирощені квіти. У їжу не використовують гібридні рослини та яскраві.

Експерти наголошують, що вживати звичайні тюльпани у їжу – небезпечно. Все через:

  • Токсичність. Тюльпани – це декоративна рослина, а не їстівна. Деякі частини тюльпанів, особливо цибулини, містять сполуки, які можуть бути токсичними при вживанні. Вони можуть викликати нудоту, блювання, болі в животі та інші шлунково-кишкові розлади.
  • Алергічні реакції. Як і з багатьма іншими рослинами, існує ризик виникнення алергічних реакцій. Для деяких людей споживання тюльпанів може стати причиною розвитку свербежу, висипань або навіть серйозніших алергічних симптомів.
  • Відсутність поживних властивостей. Тюльпани не належать до списку традиційних їстівних рослин і не містять поживних речовин у тих кількостях, які б могли бути корисними для організму. Їх споживання не приносить ніякої користі, а лише створює ризик для здоров'я.